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- Агрипина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766 ст.

Дата смерти

28.04.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.

Отец: - Николай -

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1784 и 1791 ст.

Муж: Чернятев Андрей Осипович

Бракосочетание
Между 1786 и 1793 ст.

Муж: Чернятев Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Чернятев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Чернятев Андрей Осипович

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
25.03.1799 ст.

Сын: Чернятев Марк Андреевич

Отец ребёнка: Чернятев Андрей Осипович

Русское, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Чернятев Николай' Андреевич

Отец ребёнка: Чернятев Андрей Осипович

Русское, город Киров, Кировская область
Смерть
28.04.1831 ст.
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