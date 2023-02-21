- Агрипина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766 ст.
Дата смерти28.04.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766 ст.
Отец: - Николай -
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1784 и 1791 ст.
Бракосочетание
Между 1786 и 1793 ст.
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Чернятев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Чернятев Андрей Осипович
Рождение ребёнка
25.03.1799 ст.
Отец ребёнка: Чернятев Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Чернятев Николай' Андреевич
Отец ребёнка: Чернятев Андрей Осипович
Смерть
28.04.1831 ст.