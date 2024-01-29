Соломина (Черникина) Ольга Евгеньевна 07.09.1954 — найти родственников по фамилии на Familio

Соломина (Черникина) Ольга Евгеньевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.09.1954, Никольское, Алеутский муниципальный район, Камчатский край

Супруги
Соломин Владимир Геннадьевич18.05.1953 г.р.
Дети
Соломин Александр Владимирович05.02.1980 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Алеутский муниципальный район, Камчатский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломин Владимир Геннадьевич

Рождение ребёнка
05.02.1980

Сын: Соломин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Соломин Владимир Геннадьевич

Томск, город Томск, Томская область

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