Соломина (Черникина) Ольга Евгеньевна
женский, родилась 07.09.1954, Никольское, Алеутский муниципальный район, Камчатский край
Супруги
Соломин Владимир Геннадьевич18.05.1953 г.р.
Дети
Соломин Александр Владимирович05.02.1980 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Никольское, Алеутский муниципальный район, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1980
Сын: Соломин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Соломин Владимир Геннадьевич
Томск, город Томск, Томская область