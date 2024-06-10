Горшков Гаршков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Гаршков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Горшков Гаршков Иван Иванович

Мать: Горшкова Гаршкова Арина Ильинична

Место жительства
1858
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Стрелецкая-Зарецкая слобода г. Михайлова ГАРО ф 129 оп 54 д 54 св 816 Ревизские сказки экономических крестьян Михайловского уезда
Смерть
Неизвестно

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