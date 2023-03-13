Кривенкова Фекла Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1894
Сын: Кривенковъ Василий
Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1894
Сын: Кривенковъ Николай
Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1905
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей
хуторъ Ново-троицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долматова Федосья
Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривенковъ Еремей