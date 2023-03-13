Кривенкова Фекла Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенкова Фекла Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1894

Сын: Кривенковъ Василий

Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1894

Сын: Кривенковъ Николай

Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1905

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей

хуторъ Ново-троицкий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долматова Федосья

Отец ребёнка: Кривенковъ Еремей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенковъ Еремей

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