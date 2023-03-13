Спигина (Опарина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спигина (Опарина) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Опаринъ Исаевъ Семенъ

Мать: Опарина Анна Никитина

Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Спигинъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1901

Сын: Спигинъ Григорий

Отец ребёнка: Спигинъ Павелъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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