Спигина (Опарина) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Опаринъ Исаевъ Семенъ
Мать: Опарина Анна Никитина
Бракосочетание
26.01.1901
Муж: Спигинъ Павелъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1901
Сын: Спигинъ Григорий
Отец ребёнка: Спигинъ Павелъ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан