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(Мокина) Домна
(Мокина) Домна
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
17.12.1894
Пол
Женский
Отец
Мокинъ Петръ
1871 г.р.
Мать
Мокина (Шонгина) Екатерина
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1894
Отец:
Мокинъ Петръ
Мать:
Мокина Екатерина
Александровка
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