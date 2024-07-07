Бородина (--) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1902
Дочь: Бородина Ирина Родионовна
Отец ребёнка: Бородин Родион Харитонович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
11.01.1904
Сын: Бородин Михаил Родионович
Отец ребёнка: Бородин Родион Харитонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
23.12.1905
Отец ребёнка: Бородин Родион Харитонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: Бородина Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Бородин Родион Харитонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно