Бородина (--) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (--) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Родион Харитонович

Рождение ребёнка
01.10.1902

Дочь: Бородина Ирина Родионовна

Отец ребёнка: Бородин Родион Харитонович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
11.01.1904

Сын: Бородин Михаил Родионович

Отец ребёнка: Бородин Родион Харитонович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
23.12.1905

Сын: Бородин Федор Родионович

Отец ребёнка: Бородин Родион Харитонович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
27.02.1908

Дочь: Бородина Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Бородин Родион Харитонович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно

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