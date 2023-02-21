Шарафутдинов Олег Хайдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Олег Хайдарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.2001

Сын: Шарафутдинов Артур Олегович

Мать ребёнка: Шарафутдинова Альбина Камиловна

Рождение ребёнка
04.07.2006

Дочь: Шарафутдинова Ярослава Олеговна

Мать ребёнка: Шарафутдинова Альбина Камиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарафутдинова Альбина Камиловна

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