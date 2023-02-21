Шарафутдинов Олег Хайдарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.2001
Сын: Шарафутдинов Артур Олегович
Мать ребёнка: Шарафутдинова Альбина Камиловна
Рождение ребёнка
04.07.2006
Дочь: Шарафутдинова Ярослава Олеговна
Мать ребёнка: Шарафутдинова Альбина Камиловна
Бракосочетание
Неизвестно