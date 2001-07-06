Шарафутдинов Артур Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Артур Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2001

Отец: Шарафутдинов Олег Хайдарович

Мать: Шарафутдинова Альбина Камиловна

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