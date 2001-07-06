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Шарафутдинов Артур Олегович
Шарафутдинов Артур Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.2001
Пол
Мужской
Отец
Шарафутдинов Олег Хайдарович
1973 г.р.
Мать
Шарафутдинова (Самигуллина) Альбина Камиловна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2001
Отец:
Шарафутдинов Олег Хайдарович
Мать:
Шарафутдинова Альбина Камиловна
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