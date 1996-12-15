Susoev (Mechikoff) Sara Alex Alex — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Susoev (Mechikoff) Sara Alex Alex

Место рождения

Tiflis, Russia

Дата рождения

17.12.1904

Дата смерти

15.12.1996

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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1926 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904

Отец: Mechikoff Alekcei Alekceivich

Мать: Mechikoff Anya Ivanovna

Tiflis, Russia
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий William Исаевич Isaiah

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Popoff Annabelle William

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий William Исаевич Isaiah

Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий William Исаевич Isaiah

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий William Исаевич Isaiah

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Василий William Исаевич Isaiah

Смерть
15.12.1996
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
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