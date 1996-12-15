Susoev (Mechikoff) Sara Alex Alex
Место рожденияTiflis, Russia
Дата рождения17.12.1904
Дата смерти15.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904
Tiflis, Russia
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Popoff Annabelle William
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий William Исаевич Isaiah
Рождение ребёнка
Около 1927
Рождение ребёнка
Около 1929
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1996
Los Angeles, Los Angeles, California, USA