Поморцев Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморцев Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Поморцев Павел

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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