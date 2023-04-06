Рыжиньков Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжиньков Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1866

Жена: Рыжинькова Александра Михайлова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого временнообязанный крестьянский сын Иван Андреев Рыжиньков, холост, вероисповедания православного, первым браком, 20 лет. Невеста - того же села временнообязанная крестьянская дев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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