Рыжиньков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1866
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого временнообязанный крестьянский сын Иван Андреев Рыжиньков, холост, вероисповедания православного, первым браком, 20 лет. Невеста - того же села временнообязанная крестьянская дев... Показать все
Смерть
Неизвестно