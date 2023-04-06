Никешин Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1901 ст.
Жена: Никешина Анна Михайловна
Жених: мещанин Гавриил Васильевич Никешин - 24 лет холост Невеста: казачка Анна Михайловна Куранова - 17 лет девица Поручители: мещане Александр Иванович Малафеев, Андрей Иванович Колобзаров, урядники... Показать все
Смерть
Неизвестно