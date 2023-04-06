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Никешин Гавриил Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
16.01.1901 ст.

Жена: Никешина Анна Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Гавриил Васильевич Никешин - 24 лет холост Невеста: казачка Анна Михайловна Куранова - 17 лет девица Поручители: мещане Александр Иванович Малафеев, Андрей Иванович Колобзаров, урядники... Показать все
Смерть
Неизвестно
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