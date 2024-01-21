Маркина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркина Марфа

Маркина Марфа

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Михаил Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Маркина Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Маркин Михаил Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Маркин Филипп Михайлов

Отец ребёнка: Маркин Михаил Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Маркин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Маркин Михаил Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Маркин Егор Михайлов

Отец ребёнка: Маркин Михаил Петров

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.