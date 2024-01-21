Маркина Марфа
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркин Михаил Петров
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Маркина Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Маркин Михаил Петров
Рождение ребёнка
1830 ст.
Отец ребёнка: Маркин Михаил Петров
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Маркин Иван Михайлов
Отец ребёнка: Маркин Михаил Петров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Маркин Егор Михайлов
Отец ребёнка: Маркин Михаил Петров
Смерть
Неизвестно