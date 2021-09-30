Остроухова Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроухова Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2021

Отец: Остроухов Алексей Олегович

Мать: Остроухова Полина Александровна

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