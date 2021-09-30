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Остроухова Софья Алексеевна
Остроухова Софья Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.2021
Пол
Женский
Отец
Остроухов Алексей Олегович
1994 г.р.
Мать
Остроухова (Уткина) Полина Александровна
2001 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2021
Отец:
Остроухов Алексей Олегович
Мать:
Остроухова Полина Александровна
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