Арапова Афимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти05.10.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Арапова) Варвара Федорова
Отец ребёнка: Арапов Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Арапов Иван Федоров
Отец ребёнка: Арапов Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Арапова) Дарья Федорова
Отец ребёнка: Арапов Федор Васильев
Смерть
05.10.1882
Причина смерти: от старости