Арапова Афимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова Афимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

05.10.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Федор Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Арапова) Варвара Федорова

Отец ребёнка: Арапов Федор Васильев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Арапов Иван Федоров

Отец ребёнка: Арапов Федор Васильев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Арапова) Дарья Федорова

Отец ребёнка: Арапов Федор Васильев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.10.1882
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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