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Трифон

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Место рождения

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Отец

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Николай

Мать: Фекла

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
1871
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