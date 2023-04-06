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Трифон
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Место рождения
Подлесново
, Коровская волость, Чухломский уезд
Дата рождения
1871
Дата смерти
1871
Пол
Мужской
Отец
Николай
Мать
Фекла
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Николай
Мать:
Фекла
Подлесново
, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
1871
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