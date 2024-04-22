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Беляков Никита Ильич

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

22.05.1865 ст.

Дата смерти

04.06.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1865 ст.

Отец: Беляков Илья Алексеевич

Мать: Белякова Марья Архиповна

Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата крещения - 23.05.1865 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Иван Максимович и сестра Ильи Алексеевича девица Марина А... Показать все
Смерть
04.06.1865 ст.
Борисово, Переславский район, Ярославская область
дата погребения - 06.06.1865 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2х недель причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все
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