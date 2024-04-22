Беляков Никита Ильич
Место рождения
Дата рождения22.05.1865 ст.
Дата смерти04.06.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1865 ст.
Отец: Беляков Илья Алексеевич
Мать: Белякова Марья Архиповна
дата крещения - 23.05.1865 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Иван Максимович и сестра Ильи Алексеевича девица Марина А... Показать все
Смерть
04.06.1865 ст.
дата погребения - 06.06.1865 место смерти - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2х недель причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского у... Показать все