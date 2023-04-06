Давыдова Алевтина Андиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Алевтина Андиановна

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Место рождения

Рослятино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рослятино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Деревня Росляково, Вепревской волости.
Рождение ребёнка
09.12.1907 ст.

Дочь: Давыдова Нина Александровна

Отец ребёнка: Давыдов Александр Васильевич

Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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