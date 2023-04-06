Давыдова Алевтина Андиановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Росляково, Вепревской волости.
Рождение ребёнка
09.12.1907 ст.
Дочь: Давыдова Нина Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Васильевич
Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно