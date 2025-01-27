Киреевский Леонид Алексеевич 23.06.1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Киреевский Леонид Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.06.1834

умер После 1884

Мать
Киреевская (Толстая) Екатерина Сергеевна1810 г.р.
Отец
Киреевский Алексей Степанович1805 г.р.
Дети
Кир Алексей Леонидович17.09.1865 г.р.
Киреевский Владимир Леонидович31.05.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1834

Отец: Киреевский Алексей Степанович

Мать: Киреевская (Толстая) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
17.09.1865

Дочь: Кир Алексей Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1870

Сын: Киреевский Владимир Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1881

Сын: Киреевский Александр Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1884

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