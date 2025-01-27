Киреевский Леонид Алексеевич
мужской, родился 23.06.1834
умер После 1884
МатьКиреевская (Толстая) Екатерина Сергеевна1810 г.р.
ОтецКиреевский Алексей Степанович1805 г.р.
Дети
Кир Алексей Леонидович17.09.1865 г.р.
Киреевский Владимир Леонидович31.05.1870 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1834
Рождение ребёнка
17.09.1865
Дочь: Кир Алексей Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1870
Сын: Киреевский Владимир Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1881
Сын: Киреевский Александр Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1884