Буряк (Пругло) Марфа Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буряк (Пругло) Марфа Георгиевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Пругло Георгий Васильевич

Мать: Пругло Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
23.10.1906

Муж: Буряк Кузьма Евдокимович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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