Пругло Георгий Васильевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения1858
Дата смерти04.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1858
Отец: Пругло Василий Иванович
Мать: Пругло Агафия Васильевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
30.01.1880
Жена: Пругло Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.10.1880
Дочь: Харченко Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Пругло Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.11.1884
Дочь: Варвара Георгиевна
Мать ребёнка: Пругло Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Буряк Марфа Георгиевна
Мать ребёнка: Пругло Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
?.02.1892
Дочь: Агафия Георгиевна
Мать ребёнка: Пругло Мария Алексеевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
04.05.1892
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое