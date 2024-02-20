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Пругло Георгий Васильевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1858

Дата смерти

04.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Пругло Василий Иванович

Мать: Пругло Агафия Васильевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
30.01.1880

Жена: Пругло Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
21.10.1880

Дочь: Харченко Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Пругло Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.11.1884

Дочь: Варвара Георгиевна

Мать ребёнка: Пругло Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Буряк Марфа Георгиевна

Мать ребёнка: Пругло Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
?.02.1892

Дочь: Агафия Георгиевна

Мать ребёнка: Пругло Мария Алексеевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
04.05.1892
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
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