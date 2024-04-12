Жгун (Юринова) Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти19.07.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Юринов Никифор Гаврилович
Бракосочетание
31.10.1882 ст.
Муж: Жгун Василий Силович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1885 ст.
Сын: Жгун Иван Васильевич
Отец ребёнка: Жгун Василий Силович
Рождение ребёнка
30.09.1887 ст.
Дочь: Жгун Зиновья Васильевна
Отец ребёнка: Жгун Василий Силович
Рождение ребёнка
28.07.1889 ст.
Дочь: Жгун Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Жгун Василий Силович
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Жгун Василий Силович
Смерть
19.07.1892 ст.