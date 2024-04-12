Жгун (Юринова) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Юринова) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

19.07.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Юринов Никифор Гаврилович

Мать: не указана

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
31.10.1882 ст.

Муж: Жгун Василий Силович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1885 ст.

Сын: Жгун Иван Васильевич

Отец ребёнка: Жгун Василий Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.09.1887 ст.

Дочь: Жгун Зиновья Васильевна

Отец ребёнка: Жгун Василий Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.07.1889 ст.

Дочь: Жгун Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Жгун Василий Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.

Сын: Жгун Василий Васильевич

Отец ребёнка: Жгун Василий Силович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
19.07.1892 ст.
Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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