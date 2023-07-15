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Разживина Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1869 ст.

Муж: Данилин Данильичев Моисей Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1872 ст.

Сын: Краснов Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Данилин Данильичев Моисей Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.

Дочь: Данилова Ирина Моисеевна

Отец ребёнка: Краснов Павел Моисеевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Данилов Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Данилин Данильичев Моисей Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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