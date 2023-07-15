Разживина Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1869 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1872 ст.
Отец ребёнка: Данилин Данильичев Моисей Никитович
Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.
Дочь: Данилова Ирина Моисеевна
Отец ребёнка: Краснов Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Данилин Данильичев Моисей Никитович
Смерть
Неизвестно