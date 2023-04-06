Кокушкина Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1887

Дочь: Екатерина Пименовна

Отец ребёнка: Кокушкин Пимен Иосифович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1892

Дочь: Пелагея Пименовна

Отец ребёнка: Кокушкин Пимен Иосифович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1894

Дочь: Анна Пименовна

Отец ребёнка: Кокушкин Пимен Иосифович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1896

Сын: Кокушкин Филимон Пименович

Отец ребёнка: Кокушкин Пимен Иосифович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Пимен Иосифович

Смерть
Неизвестно
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