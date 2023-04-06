Кокушкина Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1887
Дочь: Екатерина Пименовна
Отец ребёнка: Кокушкин Пимен Иосифович
Рождение ребёнка
15.10.1892
Дочь: Пелагея Пименовна
Отец ребёнка: Кокушкин Пимен Иосифович
Рождение ребёнка
14.05.1894
Дочь: Анна Пименовна
Отец ребёнка: Кокушкин Пимен Иосифович
Рождение ребёнка
07.12.1896
Сын: Кокушкин Филимон Пименович
Отец ребёнка: Кокушкин Пимен Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно