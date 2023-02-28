Кокушкин Пимен Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокушкин Иосиф Давидович
Мать: ?
Рождение ребёнка
21.11.1887
Дочь: Екатерина Пименовна
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Алексеевна
Крещение
27.12.1890
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1892
Дочь: Пелагея Пименовна
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.05.1894
Дочь: Анна Пименовна
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.12.1896
Сын: Кокушкин Филимон Пименович
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно