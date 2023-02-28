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Кокушкин Пимен Иосифович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокушкин Иосиф Давидович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1887

Дочь: Екатерина Пименовна

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Алексеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
27.12.1890
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1892

Дочь: Пелагея Пименовна

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Алексеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1894

Дочь: Анна Пименовна

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Алексеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1896

Сын: Кокушкин Филимон Пименович

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Алексеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокушкина Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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