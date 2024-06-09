Прокопий / Прокофей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Сегей Яковлевич
Мать: Анна Ивановна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 7 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155. ... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 16 лет, холост Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 101... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 18 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 19 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты до... Показать все
Бракосочетание
08.11.1795 ст.
оба первым браком Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 128. Метрические книги и брачные... Показать все
Восприемник
10.09.1807 ст.
Восприемник у Софии Григорьевны, дочери Григория Клементьевича
Восприемник
05.02.1820 ст.
Восприемник у Захарова Федора Захаровича
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 60 лет, жена - Васса Ивановна, 56 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 66 лет, жена - Васса Ивановна, 62 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 70 лет, жена - Васса Ивановна, 66 лет 23 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 5... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 75 лет, жена - Васса Ивановна, 71 год 22 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 5... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850