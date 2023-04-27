du Kilconquhar (du Kilconquhar) Isabel Martha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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du Kilconquhar (du Kilconquhar) Isabel Martha

Место рождения

Carrick

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1358

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: de Hamilton (Randolph/Randulph) Isabella

Отец ребёнка: Randolph Thomas

Рождение ребёнка
Около 1288

Сын: Randolph Thomas

Отец ребёнка: Randolph Thomas

Смерть
1358

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