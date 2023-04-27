du Kilconquhar (du Kilconquhar) Isabel Martha
Место рожденияCarrick
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1358
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: de Hamilton (Randolph/Randulph) Isabella
Отец ребёнка: Randolph Thomas
Рождение ребёнка
Около 1288
Сын: Randolph Thomas
Отец ребёнка: Randolph Thomas
Смерть
1358