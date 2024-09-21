Самсонова (Верховцева) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Верховцева) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Алик ? Вячеславович

Отец ребёнка: Самсонов Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Павел Вячеславович

Отец ребёнка: Самсонов Вячеслав Владимирович

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