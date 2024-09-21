Самсонова (Верховцева) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсонов Алик ? Вячеславович
Отец ребёнка: Самсонов Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсонов Павел Вячеславович
Отец ребёнка: Самсонов Вячеслав Владимирович