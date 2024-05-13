Лукьянов Петр Платонович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Лукьягнова (Девянина) Вера Ильинична
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Лукьянова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Лукьягнова (Девянина) Вера Ильинична
Смерть
1909