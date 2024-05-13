Лукьянов Петр Платонович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Петр Платонович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лукьянов Платон Устинович

Мать: Лукьянова Аксинья Ананьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьягнова (Девянина) Вера Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Лукьягнова (Девянина) Вера Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Лукьянова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Лукьягнова (Девянина) Вера Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1909
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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