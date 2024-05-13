Лукьягнова (Девянина) Вера Ильинична 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьягнова (Девянина) Вера Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Петр Платонович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Платонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Лукьянова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Платонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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