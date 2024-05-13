Лукьягнова (Девянина) Вера Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Платонович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Лукьянова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Платонович
Смерть
Неизвестно