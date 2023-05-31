Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1730
Муж: Илья Антонов
Рождение ребёнка
23.03.1734 ст.
Сын: Гаврила Ильин
Отец ребёнка: Илья Антонов
Рождение ребёнка
1736
Сын: Егор Ильин
Отец ребёнка: Илья Антонов
Рождение ребёнка
1737
Сын: Гаврила Ильин
Отец ребёнка: Илья Антонов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Ильина
Отец ребёнка: Илья Антонов
Упоминание
1756
Бежала
Смерть
После 1756