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Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1730

Муж: Илья Антонов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1734 ст.

Сын: Гаврила Ильин

Отец ребёнка: Илья Антонов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Егор Ильин

Отец ребёнка: Илья Антонов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Гаврила Ильин

Отец ребёнка: Илья Антонов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Ильина

Отец ребёнка: Илья Антонов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Упоминание
1756
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бежала
Смерть
После 1756

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