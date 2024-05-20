Усольцева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсольцева Пелагея

Усольцева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Семен Леонтьевич

Первый брак
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Усольцев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Усольцев Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Усольцева) Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Усольцев Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Усольцев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Усольцев Семен Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.