Усольцева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Первый брак
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Усольцев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Усольцев Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Усольцева) Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Усольцев Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Усольцев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Усольцев Семен Леонтьевич
Смерть
Неизвестно