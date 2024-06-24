Мальнев Стефан Аврамович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальнева Марфа Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мальнев Козьма Степанович
Мать ребёнка: Мальнева Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мальнев Максим Степанович
Мать ребёнка: Мальнева Марфа Андреевна
Смерть
Неизвестно