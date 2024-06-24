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Мальнев Стефан Аврамович

Место рождения

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Мальнев Аврам Маркович

Мать: Мальнева (Радионова) Екатерина Фёдоровна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальнева Марфа Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мальнев Козьма Степанович

Мать ребёнка: Мальнева Марфа Андреевна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мальнев Максим Степанович

Мать ребёнка: Мальнева Марфа Андреевна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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