Анна (Георгиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Георгиева)

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

27.12.1911

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1886

Муж: Павел (Сафронов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1890

Сын: Павел Павлов

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1892

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1893

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1894

Сын: Дмитрий Павлов

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1895

Дочь: Анастасия ст

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1897

Дочь: Ольга Павлова

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1898

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1899

Дочь: Анастасия ст

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1900

Сын: Яков Павлов

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1902

Сын: Александр Павлов

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Евгений Павлов

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1905

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1907

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1909

Сын: Филипп Павлов

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1909

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1911

Сын: Александр Павлов

Отец ребёнка: Павел (Сафронов)

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
27.12.1911
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Завидовском кладбище
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