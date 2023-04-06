Анна (Георгиева)
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти27.12.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Муж: Павел (Сафронов)
Сын: Павел Павлов
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Сын: Дмитрий Павлов
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Дочь: Анастасия ст
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Дочь: Ольга Павлова
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Дочь: Анастасия ст
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Сын: Яков Павлов
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Сын: Александр Павлов
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Сын: Евгений Павлов
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Сын: Филипп Павлов
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)
Сын: Александр Павлов
Отец ребёнка: Павел (Сафронов)