Курышкина Домна Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Курышкин Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Курышкин Афанасий Егоров
Рождение ребёнка
08.08.1868
Дочь: Наталья Афанасьева
Отец ребёнка: Курышкин Афанасий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно