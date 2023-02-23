Курышкина Домна Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курышкина Домна Давыдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Курышкин Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Курышкин Афанасий Егоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.08.1868

Дочь: Наталья Афанасьева

Отец ребёнка: Курышкин Афанасий Егоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курышкин Афанасий Егоров

Смерть
Неизвестно
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