Киселёва (Амелющенко) Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
19.01.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1890 ст.
Дочь: Князева (Киселёва) Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.
Сын: Киселёв Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович
Рождение ребёнка
14.07.1894 ст.
Дочь: Киселёва Марина Леонтьевна
Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.
Сын: Киселёв Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович
Рождение ребёнка
19.01.1903 ст.
Дочь: Киселёва Ксения Леонтьевна
Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович
Рождение ребёнка
04.02.1905 ст.
Дочь: Киселёва Агафья Леонтьевна
Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович
Рождение ребёнка
22.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович
Смерть
Неизвестно