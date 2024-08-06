Киселёва (Амелющенко) Прасковья Дмитриевна Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселёва (Амелющенко) Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Амелющенко Дмитрий Михайлович

Мать: Амелющенко (Сохраняева) Ирина Гавриловна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1887 ст.

Муж: Киселёв Леонтий Фёдорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1890 ст.

Дочь: Князева (Киселёва) Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.

Сын: Киселёв Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.07.1894 ст.

Дочь: Киселёва Марина Леонтьевна

Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.

Сын: Киселёв Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1903 ст.

Дочь: Киселёва Ксения Леонтьевна

Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.02.1905 ст.

Дочь: Киселёва Агафья Леонтьевна

Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1908 ст.

Сын: Киселёв Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Киселёв Леонтий Фёдорович

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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