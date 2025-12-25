Трегубов Юрий (Георгий) Андреевич 22.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трегубов Юрий (Георгий) Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.03.1913, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 27.02.2000, Франкфурт-на-Майне

Отец
Трегубов Андрей Алексеевич06.10.1869 г.р.
Мать
Трегубова (Фон Дер Остен-Сакен) София Максимилиановна05.07.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1913

Отец: Трегубов Андрей Алексеевич

Мать: Трегубова (Фон Дер Остен-Сакен) София Максимилиановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

рож Трегубов двор. Андрей Алексеевич Остен-Сакен барон-са Софья Максимилиановна Георгий 19-127-3040 64 1913 Таврич.дв 22.мар

Смерть
27.02.2000

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