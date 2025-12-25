Трегубов Юрий (Георгий) Андреевич
мужской, родился 22.03.1913, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 27.02.2000, Франкфурт-на-Майне
ОтецТрегубов Андрей Алексеевич06.10.1869 г.р.
МатьТрегубова (Фон Дер Остен-Сакен) София Максимилиановна05.07.1876 г.р.
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Рождение
22.03.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.02.2000
рож Трегубов двор. Андрей Алексеевич Остен-Сакен барон-са Софья Максимилиановна Георгий 19-127-3040 64 1913 Таврич.дв 22.мар