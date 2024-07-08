Голуб (Пупаревич) Пелагея Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голуб (Пупаревич) Пелагея Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пупаревич Гаврил Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голуб Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Голуб Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голуб Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Голуб Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голуб Григорий

Смерть
Неизвестно

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