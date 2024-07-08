Голуб (Пупаревич) Пелагея Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пупаревич Гаврил Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голуб Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Голуб Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голуб Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Голуб Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голуб Григорий
Смерть
Неизвестно