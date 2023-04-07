Степенкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степенкова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1936

Сын: Степенкова Екатерина

Отец ребёнка: Степенков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Афанасьевна

Отец ребёнка: Степенков Афанасий

Развод
Неизвестно

Муж: Степенков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степенков Александр

Отец ребёнка: Степенков Афанасий

Смерть
Неизвестно
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