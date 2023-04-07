Степенкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1936
Сын: Степенкова Екатерина
Отец ребёнка: Степенков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Афанасьевна
Отец ребёнка: Степенков Афанасий
Развод
Неизвестно
Муж: Степенков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степенков Александр
Отец ребёнка: Степенков Афанасий
Смерть
Неизвестно