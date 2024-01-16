Ордина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ордин Аристарх Андреевич
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ордин Аристарх Андреевич
д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно