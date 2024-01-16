Ордина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ордин Аристарх Андреевич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ордин Аристарх Андреевич

д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Аристарх Андреевич

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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