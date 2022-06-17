Дондукова-Корсакова Аделаида Николаевна
женский, родилась 12.05.1826
умерла Неизвестно
Супруги
Дондуков-Корсаков Никита Михайлович10.04.1826 г.р.
Дети
Дондукова-Корсакова Мария НикитичнаМежду 1850 и 1854 г.р.
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Рождение
12.05.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1854
Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Никитична
Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Никита Михайлович
Бракосочетание
?.09.1855
Смерть
Неизвестно