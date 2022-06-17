Дондукова-Корсакова Аделаида Николаевна 12.05.1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Дондукова-Корсакова Аделаида Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.05.1826

умерла Неизвестно

Супруги
Дондуков-Корсаков Никита Михайлович10.04.1826 г.р.
Дети
Дондукова-Корсакова Мария НикитичнаМежду 1850 и 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1850 и 1854

Дочь: Дондукова-Корсакова Мария Никитична

Отец ребёнка: Дондуков-Корсаков Никита Михайлович

Бракосочетание
?.09.1855

Муж: Дондуков-Корсаков Никита Михайлович

Смерть
Неизвестно

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