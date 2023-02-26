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Новиков Егор Иванов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Новиков Тихон Егоров

Мать ребёнка: ?

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Параскева Егорова

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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