Акилина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: Богомолова Параскева

Смерть
После 1816
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