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Акилина Васильева
Акилина Васильева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
После 1816
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Богомолова Параскева
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать:
Богомолова Параскева
Смерть
После 1816
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