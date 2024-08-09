Емельяненко Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1964
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1964
Отец: Емельяненко Алексей
Мать: Емельяненко Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельяненко Иван
Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга
Бракосочетание
24.01.1988
Рождение ребёнка
27.02.1989
Дочь: Шилина (Емельяненко) Анастасия
Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга
Рождение ребёнка
1993
Сын: Емельяненко Серафим
Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга
Рождение ребёнка
1998
Дочь: (Емельяненко) Лидия
Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Золотова (Емельяненко) Екатерина
Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга
Рождение ребёнка
2004
Дочь: (Емельяненко) Анна
Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга