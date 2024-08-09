Емельяненко Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяненко Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1964

Отец: Емельяненко Алексей

Мать: Емельяненко Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельяненко Иван

Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга

Бракосочетание
24.01.1988

Жена: Емельяненко (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
27.02.1989

Дочь: Шилина (Емельяненко) Анастасия

Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
1993

Сын: Емельяненко Серафим

Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
1998

Дочь: (Емельяненко) Лидия

Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Золотова (Емельяненко) Екатерина

Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
2004

Дочь: (Емельяненко) Анна

Мать ребёнка: Емельяненко (Державина) Ольга

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