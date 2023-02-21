(Петряшева) Агриппина Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряшев Евфимий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NND?i=77&cat=1323325
Смерть
Неизвестно