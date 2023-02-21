(Петряшева) Агриппина Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Петряшева) Агриппина Евфимиева

(Петряшева) Агриппина Евфимиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряшев Евфимий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NND?i=77&cat=1323325
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close