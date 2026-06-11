Малимоненко Илья Прокопов
мужской, родился 1758
умер Неизвестно
ОтецМалимон ПрокопийНеизвестно г.р.
МатьМалимониха Мелания Тимофеева1729 г.р.
Супруги
Малимоненко Екатерина Лукьянова1760 г.р.
Дети
Малимоненко Петр Ильич1781 г.р.
Малимоненко Никита Ильич1784 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Малимон Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Малимоненко Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Малимоненко Екатерина Лукьянова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Малимоненко Екатерина Лукьянова
Смерть
Неизвестно