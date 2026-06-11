Малимоненко Илья Прокопов 1758 — найти родственников по фамилии на Familio

Малимоненко Илья Прокопов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1758

умер Неизвестно

Отец
Малимон ПрокопийНеизвестно г.р.
Мать
Малимониха Мелания Тимофеева1729 г.р.
Супруги
Малимоненко Екатерина Лукьянова1760 г.р.
Дети
Малимоненко Петр Ильич1781 г.р.
Малимоненко Никита Ильич1784 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Малимон Прокопий

Мать: Малимониха Мелания Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малимоненко Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Малимоненко Петр Ильич

Мать ребёнка: Малимоненко Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Малимоненко Никита Ильич

Мать ребёнка: Малимоненко Екатерина Лукьянова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Малимоненко Яков Ильич

Мать ребёнка: Малимоненко Екатерина Лукьянова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.