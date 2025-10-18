Бирон Курляндская (Грейт) Адельхайд
женский, родилась 14.03.1943, Берлин
Супруги
Дети
Бирон Курляндская Александра26.05.1970 г.р.
Бирон Курляндская Франциска08.01.1975 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1968
община Фельдафинг, Штарнберг, Бавария, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
26.05.1970
Дочь: Бирон Курляндская Александра
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Густав (Густав Йоханнес Тассило Сильвиус Леопольд)
Рождение ребёнка
08.01.1975
Дочь: Бирон Курляндская Франциска
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Густав (Густав Йоханнес Тассило Сильвиус Леопольд)