Бирон Курляндская (Грейт) Адельхайд 14.03.1943 — найти родственников по фамилии на Familio

Бирон Курляндская (Грейт) Адельхайд

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.03.1943, Берлин

Супруги
Бирон Курляндский Густав (Густав Йоханнес Тассило Сильвиус Леопольд)29.01.1941 г.р.
Дети
Бирон Курляндская Александра26.05.1970 г.р.
Бирон Курляндская Франциска08.01.1975 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1968

Муж: Бирон Курляндский Густав (Густав Йоханнес Тассило Сильвиус Леопольд)

община Фельдафинг, Штарнберг, Бавария, Федеративная Республика Германия

Рождение ребёнка
26.05.1970

Дочь: Бирон Курляндская Александра

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Густав (Густав Йоханнес Тассило Сильвиус Леопольд)

Рождение ребёнка
08.01.1975

Дочь: Бирон Курляндская Франциска

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Густав (Густав Йоханнес Тассило Сильвиус Леопольд)

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