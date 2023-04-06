Чупина Марфа Арефьева
Место рождения
Дата рождения01.09.1818 ст.
Дата смерти11.01.1863 ст.
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1818 ст.
Отец: Чупин Ерофей Захаров
Мать: Чупина Меланья
170-9-45 (ГАТО, г. Томск). Лист 180 оборот. Д. Старой Порозихи у крестьянина Арефья Чупина родилась дочь Марфа 01.09.1818г. Воспреемник - крестьянская дочь Васа Печуркина. https://www.familysearch.o... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1857 ст.
Дочь: Чупина Евгения
Отец ребёнка: не указан
170-9-632 (ГАТО, г. Томск). Лист 354 на ФС (лист 274 оборот и 275 в книге). Д. Усть-Жеравлихи у крестьянской дочери девки Мавра Арефьева Чупина родилась дочь Евгения незаконорожденная 24.12.1857г. Во... Показать все
Смерть
11.01.1863 ст.
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 74 оборот. Умерла девка Мавра Арефьева Чупина 44 года от горячки