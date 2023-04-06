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Чупина Евгения

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Место рождения

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.12.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1857 ст.

Отец: не указан

Мать: Чупина Марфа Арефьева

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-632 (ГАТО, г. Томск). Лист 354 на ФС (лист 274 оборот и 275 в книге). Д. Усть-Жеравлихи у крестьянской дочери девки Мавра Арефьева Чупина родилась дочь Евгения незаконорожденная 24.12.1857г. Во... Показать все
Смерть
Неизвестно
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