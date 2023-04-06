Чупина Евгения
Место рождения
Дата рождения24.12.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1857 ст.
Отец: не указан
Мать: Чупина Марфа Арефьева
170-9-632 (ГАТО, г. Томск). Лист 354 на ФС (лист 274 оборот и 275 в книге). Д. Усть-Жеравлихи у крестьянской дочери девки Мавра Арефьева Чупина родилась дочь Евгения незаконорожденная 24.12.1857г. Во... Показать все
Смерть
Неизвестно